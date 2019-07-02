Лондон, , 16:21 — REGNUM

Ассоциация производителей Шотландского виски во вторник, 2 июля, призвала Соединенные Штаты и Европейский союз положить конец «торговым спорам», чтобы избежать повышения таможенных тарифов. Об этом передает агентство Reuters.

«Экспорт шотландского виски в США был обложен нулевым тарифом в течение двадцати лет, поэтому досадно, что и шотландский виски оказался втянут в этот спор», — сказал представитель Ассоциации производителей Шотландского виски после заявления торгового представителя США, предложившего установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно в $4 млрд.

«Шотландская индустрия виски последовательно выступает против введения таможенных тарифов, что наносит ущерб экономикам по обе стороны Атлантики … Мы призываем правительство Великобритании, ЕС и правительство США разрешить эту ситуацию», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из ЕС примерно на $4 млрд.

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