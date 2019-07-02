Москва, , 15:29 — REGNUM

В России определены субъекты, которые в 2019 году освобождаются от штрафов за несвоевременное освоение субсидий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Документ будет действовать в отношении тех субъектов РФ, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Штрафы за несвоевременное освоение субсидий отменены в 51 регионе России.

«Правительство пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (например, погода) не уложились в сроки по субсидиям. Штрафы выплачивать не придется, это позволит завершить начатые проекты», — пояснил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил изменить систему предоставления субсидий для регионов.

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