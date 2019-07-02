Сеул, , 15:36 — REGNUM

Представители Экспортно-кредитного банка Кореи подписали кредитное соглашение с государственной нефтегазовой корпорацией Индонезии PT Pertamina. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, подписание документа состоялось сегодня, 2 июля, в пятизвездочном отеле Shilla Seoul во время корейско-индонезийского форума, посвященного нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Цель данного соглашение — оказание поддержки в получении бизнес-заказов за рубежом.

Известно, что в корейско-индонезийском форуме приняли участие около 250 представителей двух стран, включая представителей власти Южной Кореи, Экспортно-импортного банка, Ассоциации международных подрядчиков Кореи, PT Pertamina.

«Мы надеемся, что наши средние и малые предприятия страны смогут принять участие в проектах по нефтепереработке и нефтехимии в Индонезии — крупнейшем рынке Юго-Восточной Азии, — сообщили представители Экспортно-импортного банка Южной Кореи. — Мы продолжим сотрудничать с PT Pertamina, чтобы обеспечить наши компании заказами».