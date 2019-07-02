Москва, , 14:57 — REGNUM

Цены на мясо в России будут повышаться опережающими темпами из-за спора двух министерств по налогообложению кормов, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Мясо подорожает из-за разницы в подходе к налогообложению добавок кормов для животных между Минсельхозом и Минфином РФ. Льготный режим для кормовых добавок, согласно позиции Минсельхоза, предполагал НДС в размере 10%, по сниженной ставке.

А в Минфине считают, что правовой основы для подобных льгот нет, и готовы пересчитать ставку НДС для импортеров за предыдущие годы», — пояснила эксперт.

По её словам, если это случится, цифры окажутся заоблачными, подорожают корма, а следом за ними цены на продукцию автоматически поднимут и производители мяса.

Перечень добавок в корма для животных довольно широкий, в него входит ряд аминокислот, ферментов, жиров и т. д. Льготный режим касался и импортной продукции, теперь он может быть отменен. Собственных добавок Россия производит минимальное количество, примерно 90% — это чистый импорт.

«Стоит обратить внимание, что рост цен в России в абсолютном большинстве случаев опережающий. То есть, если корма подорожают на 7−10%, цены на мясо поднимутся от 10% и выше. Естественно, что это ударит по кошельку потребителя», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном подорожании мяса на 10% в российских магазинах сообщили 2 июля в Национальной кормовой ассоциации.

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