Янян, , 15:07 — REGNUM

Международный аэропорт Янян впервые открыл регулярные рейсы в Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, три китайские авиакомпании, в том числе Shanghai Airlines, China Eastern Airlines, будут осуществлять 24 рейса в неделю из международного аэропорта Янян в шесть городов Китая.

Известно, что авиакомпания Shanghai Airlines будет осуществлять перелеты по маршруту Янян — Шанхай (два раза в неделю), авиакомпания China Eastern Airlines будет осуществлять перелеты по маршрутам Янян — Шэньян и Янян — Гуанчжоу (по три раза в неделю).

Третья китайская авиакомпания будет осуществлять перелеты по маршрутам Янян — Шанхай (7 раз в неделю), Янян — Ханчжоу (3 раза в неделю), Янян — Нинбо (3 раза в неделю), Янян — Сиань (3 раза в неделю).

Известно, что причина заинтересованности китайских авиакомпаний в международном аэропорту Янян кроется в популярности направлений, спросе и в процентной загрузке кресел.