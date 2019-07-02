Москва, , 14:53 — REGNUM

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, направленных на внедрение в РФ электронных трудовых книжек, сообщается на официальном сайте правительства 2 июля.

Речь идет об инициативах, которые пропишут в законах РФ условия ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Предполагается, что эти данные будут основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Так, работодатели будут обязаны представлять данные о трудоустройстве граждан в информационную систему Пенсионного фонда (ПФР). Правительство предлагает начать обязательное использование электронных трудовых книжек с 1 января 2020 года. Так, работодатели будут предоставлять сведения о трудовой деятельности работников ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным.

А с 1 января 2021 года такие сведения должны появиться в базе в течение одного дня с приказа о приёме или увольнении сотрудников. Тогда же, с 2021 года, правительство предлагает оставить бумажные трудовые книжки только для тех работников, которые подадут письменное заявление. В остальных случаях, сведения о трудовой деятельности граждан будут переведены в электронный вид.

Таким образом, работодатели фактически уйдут от бумажных трудовых книжек и будут пользоваться электронными.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение позволит работникам и работодателям быстро и удобно получать информацию о трудовой деятельности гражданина. Кроме того, устраиваться на работу также можно будет дистанционно, так как все персональные данные будут храниться в информационной системе Пенсионного фонда.

В правительстве также предлагают внести правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно установить административную ответственность за предоставление неполных или ложных сведений о трудовой деятельности, а также нарушение сроков представления таких данных.

Законопроекты будут рассмотрены на заседании правительства РФ, а в случае одобрения правительство внесёт их в Госдуму.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о введении электронных трудовых книжек с 1 января 2020 года.