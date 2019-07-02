Ташкент, , 14:53 — REGNUM

Всемирный банк (ВБ) одобрил Узбекистану кредит в размере 50 миллионов долларов на реализацию проекта «Укрепление системы социальной защиты», говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении ВБ.

На эти средства будет создан единый реестр лиц, имеющих право на получение пособия, он поможет обеспечить охват программами социальной защиты малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения, испытывающих негативное влияние растущих цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги.

Проект также поможет усовершенствовать отдельные виды государственных мер, направленных на поддержку занятости среди граждан, вынужденных сменить работу в результате процессов экономической трансформации в стране.

Такие меры, включают, например, курсы по развитию предпринимательских навыков, субсидирование профессионально-технического обучения и субсидирование заработной платы в частном секторе.

Кроме того, проект также расширит возможности центров содействия занятости по предоставлению более качественных услуг лицам, ищущим работу, улучшит доступность к данным, отражающим ситуации на рынке труда.

«Для этих целей будет разработана и введена в эксплуатацию специализированная информационная система под управлением Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана», говорится в сообщении.

Всемирный банк оказывает поддержку Узбекистану в реализации 23 проекта на сумму более 4,1 миллиардов долларов, а также предоставляет аналитические и консультационные услуги правительству страны. Эта деятельность способствует росту национальной экономики и осуществлению макроэкономических реформ, совершенствованию системы управления сельским хозяйством и водными ресурсами, развитию энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского управления, а также водоснабжения и санитарии.