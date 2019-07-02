Москва, , 14:45 — REGNUM

Важной работой Газпром считает работу по малотоннажному СПГ. Введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Планируется ввести ещё семь станций: Конаково, Балтийский, Обская, Ноябрьская, Сургут, Тобольск. Это делается для заправки сжиженным природным газом крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния», — пояснил Зубков.

По сего словам, большие перспективы открываются по использованию СПГ на водном транспорте — СПГ позволит заправлять бункеровочные пункты. Хороший опыт использования СПГ на железнодорожном транспорте (число локомотивов должно достигнуть 86 единиц).

«Пункты СПГ продолжают строится по России. Объём спроса на СПГ достигнет к 2030 году 300 млн кубометров. На субсидирование строительства всей газозаправочной сети в 2019 году направят 3,3 млрд рублей», — привел цифры председатель совета директоров Газпрома.

Подробности: Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в 2015 году было 213 заправочных станций газомоторным топливом, в 2020-м их число вырастет до 405.

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