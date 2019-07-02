Тверь, , 14:41 — REGNUM

Продвижение внутреннего и въездного туризма в регионах стало одной из тем Национального туристского форума «Реки России», который проходит 2 июля в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В форуме, ставшем уже традиционным, участвуют представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли. На форуме организована работа тематических площадок, где обсуждаются актуальные вопросы, связанные с развитием туриндустрии.

Продвижение внутреннего и въездного туризма, вовлечение в эту работу средств массовой информации обсуждалось в ходе круглого стола по теме «Информационная повестка регионов России» с участием руководителей туристских администраций и представители СМИ.

Хедлайнер площадки, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что на федеральном уровне для продвижения регионов будет создан Центр маркетинговых компетенций. Специалисты уже сейчас проводят анализ состояния инфраструктуры регионов, их культурный потенциал, уже имеющиеся турпотоки.

«В результате этой работы по ряду критериев будут определены регионы, которые уже сейчас готовы для того, чтобы их продвигали. Часть из них будут ориентированы на внутренний рынок, другая — на внешний», — отметила Догузова.

Отметим, что за минувший год турпоток в Тверскую область вырос на 8% — в 2018 году регион посетили 1,5 млн гостей. К 2023 году, по прогнозу, число туристов в регионе вырастет вдвое, до 2,6 млн человек.

В регионе уделяют большое внимание разным направлениям туризма. Реализуется государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018−2023 годы. Всего в 2019 году на развитие туристской инфраструктуры в Тверской области заложено 392 млн рублей, что в три раза больше чем в 2018 году. Ещё 66,8 млн рублей планируется направить на мероприятия по расширению спектра и повышению качества турпродукта Тверской области, 16,2 млн рублей — на продвижение туристских ресурсов. В прошлом году в Тверской области было открыто 15 новых объектов туристического показа — в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. Всего министерством туризма Тверской области разработаны 35 туристических маршрутов, в том числе три брендовых — «В Тверскую область по велению души», «Селигерия», «Государева дорога». В целях развития последнего в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей.

«Все регионы — это полноценные участники проекта. Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Добавим, что центральным событием форума «Реки России» станет пленарное заседание по теме «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории», на котором запланировано выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Главе государства также представят проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Объекты будут созданы в рамках реализации в Тверской области уникального инвестиционного проекта — кластера речного туризма «Волжское море».

Также в день форума планируется закладка памятного камня в ознаменование будущего строительства речного порта «Завидово» — новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, свяжет Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

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