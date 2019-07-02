Сеул, , 14:35 — REGNUM

Правительство Южной Кореи обеспокоено возобновлением коммерческого китобойного промысла в Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Япония возобновила китобойный промысел. Мы не должны оказывать негативное влияние на популяцию китообразных в наших водах», — сообщили представители министерства по морским делам и рыболовству Южной Кореи.

Известно, что в прибрежных водах Южной Кореи обитает 31 вид китообразных, включая маленького полосатика.

По предварительным данным, в прибрежных водах Южной Кореи и Японии обитает около 1500 особей малого полосатика.

Правительство страны обеспокоено, что оба вида малых полосатиков также могут попасть на крючок японским китобоям.

«Мы постараемся проанализировать, как китобойный промысел в Японии скажется на китообразных, обитающих в прибрежных водах нашей страны. Мы считаем, что вопросы по сохранению китов необходимо поднять на собрании Международной китобойной комиссии», — сообщили представители министерства.

Известно, что в 1982 году Международная китобойная комиссия приняла решение о введение моратория на коммерческий китобойный промысел в целях защиты популяции китов.

Тем не менее, в Японии велись переговоры о возобновлении китобойного промысла несмотря на запрет 1982 года. В сентябре 2018 года Япония вновь подняла данный вопрос на общем собрании Международной китобойной комиссии, после чего в декабре прошлого года вышла из нее.

Известно, что японское правительство выделило квоты на вылов 383 китов в год в территориальных водах Японии, водах Тихого океана и Охотского моря.