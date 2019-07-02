Москва, , 14:26 — REGNUM

Газпром провёл большую работу по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. Об этом сегодня, 2 июля, заявил председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Во-первых, создана компания «Газпром газомоторное топливо». Во-вторых, отменено госрегулирование цен и увеличено число заправочных станций. В 2015 году было 213 заправочных станций газом, в 2019-м будет 352, а в 2020-м — 405, то есть почти в два раза больше», — пояснил Зубков.

Очень хорошо отреагировала промышленность на эту работу. Сейчас на газе работает 127 моделей грузовиков (дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы), пассажирский транспорт — 43 модели (автобусы, микроавтобусы), легковые автомобили четырёх моделей: «Лада Веста», «Лада Ларгус», «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап».

«Кроме того, газомоторное топливо значительно в 2,5−3 раза дешевле бензина — 16−18 рублей за единицу заправки. Дизель и бензин сейчас стоят 46−48 рублей. Это очень выгодно и финансово, и экологически», — отметил председатель совета директоров Газпрома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.

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