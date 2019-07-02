Тверь, , 14:21 — REGNUM

Национальный туристский форум «Реки России» стартовал в Тверской области 2 июля, на форум ждут президента РФ Владимира Путина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, дискуссионную часть форума открыла глава Ростуризма Зарина Догузова. В своем выступлении она поблагодарила организаторов за «редкий для сферы туризма формат» обсуждения ключевых вопросов развития туристической отрасли.

«Спасибо организаторам за открытый, достаточно редкий для сферы туризма формат, где можно на высоком профессиональном уровне, открыто, в доверительном диалоге поговорить о туризме», — отметила Зарина Догузова.

В ходе круглого стола «Информационная повестка регионов России» глава Ростуризма обратила внимание на необходимости системного продвижения туристического потенциала России, ее отдельных регионов как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. С этой целью ведомство планирует создать Центр маркетинговых компетенций.

«Мы уже, в отсутствие специализированного маркетингового исследования, подробно анализируем все регионы — готовность транспортной, туристической инфраструктуры, состояние и загруженность гостиничного фонда, фактор сезонности, существующие туристические потоки, а также отзывы о регионе в сети Интернет. Результатом этой работы должно стать определенное количество регионов, которые готовы к продвижению: часть — на внутреннем, часть — на зарубежных рынках. Нам важно выстроить эту правильную матрицу: какой регион, через какие смыслы и идеи можно продвигать. Ведь мы часто не знаем, насколько уникальное впечатление мы можем получить в том или ином уголке страны», — отметила Зарина Догузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центральным событием форума «Реки России» станет пленарное заседание, на котором планируется выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема пленарной сессии форума этого года — «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории». Его участниками станут представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли. В рамках сессии состоится обсуждение долгосрочного развития туризма в России, роль регионов и муниципалитетов в развитии речного туризма. Отдельно будет обсуждаться реализация инвестиционного проекта «Волжское море» и создание круизного транспортно-пересадочного узла в Тверской области.

Президенту РФ Владимиру Путину представят проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта «Завидово». Объекты будут созданы в рамках реализации в Тверской области уникального инвестиционного проекта — кластера речного туризма «Волжское море».

На форуме состоится финал окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Будет представлено 243 туристических сувенира из 26 регионов страны.