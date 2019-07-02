Вена, , 14:29 — REGNUM

Продление договоренности по сокращению добычи нефти согласовано странами ОПЕК+. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 2 июля в Вене.

Ратифицировано продление сделки на девять месяцев, уточнил он. Ранее за продление высказались министры стран — членов ОПЕК. Срок прежнего соглашения истекал 1 июля, теперь договоренность будет действовать до 31 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года страны ОПЕК и Россия договорились о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Обсуждение дальнейшего соглашения началось в марте, однако российская сторона ничего не заявляла о возможном продлении сделки. Президент РФ Владимир Путин назвал продление сделки необходимым 29 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке.

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