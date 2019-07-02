Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:00 — REGNUM

В Ярославской области в городе Переславле-Залесском жители некоторых многоквартирных домов получили двойные квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщает официальный сайт администрации городского округа.

Квитанция Yarregion.ru

Ситуация сложилась из-за скандала с внезапным переводом 129 домов в две новые управляющие компании. В администрации Переславля разъясняют, что платить нужно новой управляющей компании, так как дома включены в их лицензии.

«Законным является платежный документ, выставленный жителям к оплате той управляющей организацией, в реестре лицензий которой находится дом. В случае, когда жителям приходит две платежки на оплату одних и тех же услуг, прежняя управляющая организация вводит жителей в заблуждение, и, выставляя свои платежные документы за услуги ЖКХ, действует незаконно. Это является нарушением закона управляющей организацией, из реестра которой исключены дома», — говорится в сообщении администрации Переславля-Залесского.

Между тем не все согласны с этой позицией. Депутат Ярославской областной думы от Переславля Сергей Хабибулин советует жителям не торопиться.

«Советую людям пока не платить никому. Пока не разберутся с захватом домов УК Переславль. Пени набегут небольшие, а вот в случае неправильной оплаты одной из компаний, денег обратно уже не вернуть», — написал в Facebook депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

В ситуации сейчас разбираются сотрудники полиции в рамках уголовного дела о возможной фальсификации итогов собраний жителей и представители департамента жилнадзора по поручению губернатора области Дмитрия Миронова.

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