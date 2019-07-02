Рим, , 13:57 — REGNUM

За первые четыре месяца 2019 года 200 тысяч временных рабочих контрактов в Италии были преобразованы в бессрочные, сообщили в пресс-службе одной из двух правящих партий страны, «Движения 5 звезд», во вторник, 2 июля.

В 2018 году в соответствие с предвыборными обещаниями победивших партий в Италии был принят так называемый «декрет о достоинстве», усложняющий наём новых сотрудников по временным контрактам и упрощающий — по постоянным.

Следующим шагом правительства в этой сфере должно стать введение минимального уровня оплаты труда, предположительно он составит 9 евро в час, сообщили также в пресс-службе.