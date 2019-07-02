Нур-Султан, , 14:05 — REGNUM

Участие Исламского банка развития (ИБР) в деятельности Международного финансового центра «Астана» обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент группы (ИБР) Бандар Хаджар, сообщили 2 июля в пресс-службе главы государства.

Президент республики выразил уверенность, что назначение Хаджара на должность члена совета по управлению МФЦА внесет существенный вклад в развитие исламских финансов в республике.

Токаев также отметил, что исламскому финансированию в Казахстане большое внимание уделяет бывший президент республики Нурсултан Назарбаев. Стороны также обсудили различные вопросы в рамках сотрудничества ИБР И МФЦА, в том числе выпуск исламских облигаций на базе биржи центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая заместитель директора департамента исламского финансирования МФЦА Айжан Куаныш заявил, что в центре планируют создать консультативный совет по вопросам шариата.

Читайте также: В финансовом центре «Астана» планируют создать совет по вопросам шариата

Отметим, под исламскими финансами или исламским банкингом подразумевается финансовая деятельность, соответствующая принципам шариата. В частности, эта финансовая деятельность запрещает получение вознаграждения за предоставление займа.