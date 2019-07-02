Москва, , 13:51 — REGNUM

Отмена рейсов «Аэрофлота» в Прагу вызвана тем, что Чехия аннулировала разрешения на них. К настоящему времени Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний, аннулируя ранее введенный запрет. В этой ситуации не стоит искать политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По его мнению, вряд ли решение о запрете полетов российских авиакомпаний связано, например, с солидарностью чешских авиаперевозчиков с грузинскими — в этом случае мотивировка была бы сразу озвучена, и запрет сразу был бы приурочен к 8 июля, началу запрета на полеты в Грузию.

«Ни к чему искать заговор там, где есть простая причина. По доступной сегодня информации, Чехия безуспешно добивалась от России постоянного разрешения на полеты своего перевозчика из Праги в Сеул по транссибирскому воздушному коридору взамен временных разрешений, которые все время приходилось продлевать.

Полеты из Европы в Азию в обход российского воздушного пространства — это потери нескольких часов полетного времени и нескольких десятков тысяч евро на каждом рейсе», — пояснил эксперт.

Формально, вводя ограничения на количество рейсов из Москвы в Прагу, Чехия сводит их к паритету. Это жесткий вариант переговоров, но, видимо, другие аргументы уже были исчерпаны.

«В любом случае и Чехия, и Россия были заинтересованы в скорейшем урегулировании проблемы, ведь от сокращения количества рейсов пострадали бы пассажиры и авиакомпании, туристы и представители туристического бизнеса с обеих сторон.

То, что конфликт пришелся на самый пик туристического сезона, только бы обострило ситуацию», — высказал свое мнение Калачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии ограничили полеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». А затем в этот же день разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний.

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