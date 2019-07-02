Сеул, , 13:52 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Blockware, работающей в сфере блокчейна, подписали меморандум о взаимопонимании с представителями японской компании Fuji Taxi Group. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно подписанному документу, компании будут работать над системой оплаты QR-кодами в такси Fuji Taxi Group.

Благодаря данной разработке, туристы со всего мира, находящиеся в любом уголке Японии, смогут расплачиваться за проезд в такси с помощью мобильного телефона.

Fuji Taxi Group — японская компания, имеющая 12 дочерних предприятий и владеющая более 500 транспортными средствами по всей стране. Годовой объем продаж Fuji Taxi Group составляет 50 млрд вон (~$42,87 млн).