Ставрополь, , 13:50 — REGNUM

По всей территории России с 1 июля произошло изменение тарифов на услуги ЖКХ. Среди субъектов-лидеров по уровню их повышения стали регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Рост тарифов ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, наибольший рост платежей ждет Чечню и Кабардино-Балкарию — 4%. В Дагестане индекс повышения тарифов с 1 июля составил 3,8%, в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — 3,3%. Наименьшее повышение стоимости услуг ЖКХ у Ставропольского края — 2%.

Напомним, с 1 января 2019 года тарифы на услуги ЖКХ индексировались уже на 1,7%. Но тогда этот показатель был единым для всей страны. Разбивка на два этапа используется впервые. Согласно постановлению правительства РФ от 15 ноября 2018 года «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 — 2023 гг», процент повышения тарифов, который устанавливается для каждого субъекта РФ, является предельно допустимыми и не может быть превышен.

Отметим, что лидерами по росту стоимости услуг ЖКХ с 1 июля стали Москва (+ 4,8%) и Санкт-Петербург (+4,5%). В среднем по стране коммунальные тарифы вырастут за год на 4,1%.

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