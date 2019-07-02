Москва, , 13:44 — REGNUM

Законопроект о новом Фонде национального сбережения внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Фонд национального сбережения представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях ежегодного распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди всех граждан России. При этом порядок и формы распределения дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди всех граждан определяются правительством.

Средства в новый фонд поступают от дополнительных нефтегазовых доходов. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета распределяются в следующих пропорциях: 90% — на формирование Фонда национального сбережения и 10% — на формирование Фонда национального благосостояния.

«Принятие настоящего проекта федерального закона позволит существенно увеличить эффективность использования дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, увеличить благосостояние граждан Российской Федерации, а также увеличить темпы экономического роста за счет увеличения объемов внутреннего спроса и потребления среди населения», — отмечают авторы.