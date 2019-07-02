Кострома, , 13:44 — REGNUM

В восьми районах Костромской области дорожные службы приступили к реконструкции одиннадцати автомобильных трасс общей протяженностью более 16 км. Работы ведутся в рамках государственной программы по устойчивому развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба региона

Дорожные работы ведутся в Костромском, Судиславском, Мантуровском, Буйском, Островском, Нерехтском, Шарьинском и Кадыйском районах. Там отремонтируют 6 дорог, которые ведут к Домам культуры, школам, сельхозпредприятиям и производственным объектам. Всего на эти цели направлено свыше 400 млн рублей, в том числе 261,7 млн рублей — средства федерального бюджета. Завершить работы по всем объектам планируется в октябре — ноябре этого года.

Напомним, что по состоянию на 2018 год в Костромской области в нормальном состоянии находилось лишь каждый пятый километр (20,2%) автомобильных дорог регионального значения. К 2024 году местные власти надеются увеличить этот показатель до 50%.С весны 2019 года в Костромской области ведется ремонт на трассах регионального значения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели региону выделено 13,5 миллиардов рублей. За шесть лет в порядок планируется привести свыше тысячи километров региональных дорог.