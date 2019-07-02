Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM

С начала текущего года список крупных и средних донских организаций, сработавших с прибылью, сократился. Это следует из доклада Ростовстата «О финансовом состоянии крупных и средних организаций Ростовской области за январь-апрель 2019 года», передаёт ИА REGNUM.

Так, прибыль 65,5% крупных и средних предприятий Донского региона составила 19,1 млрд рублей.

«Более 40% сальдированной прибыли по региону — 8,2 млрд рублей — приходится на предприятия обрабатывающего комплекса, преимущественно за счет производителей прочих неметаллических изделий, машин и оборудования, пищевой продукции», — уточняют статисты.

В плюс сработали также организации торговли, обеспечивающие электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, а также добывающий сектор региональной экономики.

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года доля крупных и средних предприятий Ростовской области, сработавших в плюс, была больше — почти 71%.

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При этом, как следует из данных Росстата за первый квартал 2019 года, донская экономика оказалась в провале. Так, снижение показателей отмечено практически по всем направлениям, за исключением розничной торговли и жилищного строительства.

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