Абуджа, , 13:38 — REGNUM

В рамках планов по превращению Африки в более интегрированный континент лидеры Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняли название «ЭКО» для новой единой валюты, которую планируют ввести в обращение в регионе. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на совместное заявление группы из 15 членов по случаю завершения саммита ЭКОВАС в Абудже (Нигерия).

Восемь стран ЭКОВАС (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того) в настоящее время совместно используют франк КФА.

Первоначально предполагалось, что «ЭКО» будет запущен в 2000 году, однако запуск неоднократно откладывался, и новый срок введения валюты — 2020 год.

Согласно внутреннему документу организации, ЭКОВАС будет работать с Западноафриканским валютным агентством (WAMA), Западноафриканским валютным институтом (WAMI) и центральными банками, чтобы ускорить введение единой торговой валюты.

Предполагается, что валюта «ЭКО» будет стимулировать экономическое развитие в западноафриканском регионе и улучшит трансграничную торговлю.

«Единая валюта, если ее правильно внедрить, улучшит торговлю, позволив конкретным странам специализироваться на том, в чем они хороши, и обменивать свою продукцию на другие товары, которые другие страны в блоке производят более эффективно», — сказал CNN экономический аналитик Токунбо Афикуёми.

По его словам, единая валюта также поможет решить денежные проблемы региона, такие как сложность конвертации некоторых валют и отсутствие независимости центральных банков.

При этом Афикуёми добавил, что единая валюта будет работать только в том случае, если все вовлеченные страны будут экономически равны, что в настоящий момент не соответствует действительности.

«Например, в гвинейской экономике ВВП составляет около 7 миллиардов долларов США, что меньше, чем в 13-м по величине штате Нигерии Абии с ВВП в размере 8,7 миллиардов долларов США. Эта разница в экономическом развитии уже делает разумную политику, такую как единая торговая валюта, очень сложной к применению», — сказал он.