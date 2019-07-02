Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM

Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц в банках Казахстана снизилась с 9,7 до 9,2%. Об этом сообщили 2 июля в ассоциации финансистов республики.

В ассоциации отметили, что ранее банки республики предлагали годовую ставку по депозитам до 10,5%. Средневзвешенная ставка по депозитам в иностранной валюте увеличилась с 1 до 1,2%.

Отмечается, что снижение ставок вознаграждения последовало за решением Казахстанского фонда гарантированных депозитов об утверждении предельных ставок по вкладам физлиц.

Это решение не затронуло ставки по срочным вкладам. Однако с 1 июля 2019 года годовая эффективная ставка вознаграждения по несрочным вкладам снизилась с 10,5 до 9,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года объем корпоративных вкладов банков Казахстана составил 8,05 трлн тенге ($21,3 млрд), что на 2,7% меньше, чем в начале 2019 года.

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