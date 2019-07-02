Минск, , 13:19 — REGNUM

В международном автомобильном холдинге «Атлант-М» с 1 июля 2019 года назначен новый генеральный директор — Игорь Сукач. Об этом сообщает пресс-служба автодилера.

Сукач сменил на этом посту Сергея Савицкого, который управлял компанией последние восемь лет, по решению собрания акционеров. Сообщается, что задачей нового руководителя станет разработка и реализации новой стратегии «Аватар «Атлант-М». Согласно этой стратегии должно произойти объединение текущей и цифровой моделей бизнеса.

Напомним, «Атлант-М» — это крупнейшее объединение компаний, которое специализируется на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей, а также на поставках запасных частей.

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