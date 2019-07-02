Сеул, , 13:22 — REGNUM

Американская компания, специализирующаяся на продаже кофе Blue Bottle Coffee открыла вторую кофейню в столице Южной Кореи. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Вторая кофейня Blue Bottle Coffee в районе Чонно-гу

По их словам, новая кофейня открылась в окрестностях Самчхон-дон района Чонно-гу города Сеула.

Известно, что прошло всего два месяца с момента открытия первой кофейни, расположенной в окрестностях Сонсу-дон района Сондон-гу.

Как сообщили представители компании, за дизайн помещения снова отвечало японское архитектурное бюро Schemata Architects во главе с Джо Нагасака.

Известно, что компания планирует открыть третью кофейню в Gangnam N Tower, расположенной в окресностях Ёксан-дон района Каннам-гу.

Blue Bottle Coffee — специализирующаяся на продаже кофе компания, основанная в 2002 году Джеймсом Фрименом в Окленде, Калифорния. На данный момент на территории США и Японии насчитывается 60 магазинов данной марки. Южная Корея станет третьей страной, где появился данный бренд.