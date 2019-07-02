Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM

Решение о ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», деятельность которого фактически прекратилась после ввода в эксплуатацию аэропорта «Платов», отложено. Неопределённость возникла между основными акционерами компании — АО «Ростоваэроинвест» (принадлежит «Аэропортам регионов») и «Группой Агроком».

После открытия воздушной гавани «Платов» расходы компании «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2018 год значительно превысили доходы — 193 млн рублей против 65 млн рублей.

«Чистая прибыль общества, хоть и осталась положительной, составив 16,9 млн рублей, снизилась по сравнению с предыдущим финансовым годом на 98%, основным источником ее получения стали процентные доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитах», — цитирует «Коммерсант-Юг» письмо, поступившее в редакцию от управляющей компании «Аэропорты регионов».

Своё видение ситуации представил один из крупных его акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» — «Группа Агроком», выступившая против ликвидации компании.

«С момента появления в ростовском аэропорту структур компании «Ренова» нами зафиксированы множественные нарушения прав акционеров. Наша сторона незаконно была отстранена от управления ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», мы не можем влиять на принимаемые решения и сделки, в результате чего, на наш взгляд, большое количество сделок с имуществом общества было проведено незаконно, в ущерб акционерам», — заявили в «Группе Агроком».

ИА REGNUM напоминает, что аэропорт Ростова-на-Дону (оператором которого и была компания «Аэропорт Ростов-на-Дону») был закрыт 1 марта 2018 года. С 7 декабря 2017 года воздушные перевозки совершаются через аэропорт «Платов», расположенный в станице Грушевской Аксайского района (30 километров от областного центра). Общий объем финансирования проекта — 37,05 млрд рублей. Доля инвестиций, которую направила группа компаний «Ренова», превысила 18 млрд рублей.