Москва, , 13:02 — REGNUM

Объём дополнительных инвестиций, направляемых в рыбное хозяйство России в рамках третьего этапа распределения инвестквот-2019, составит 56 млрд рублей. На эти средства будет построено десять судов и четыре рыбоперерабатывающих завода, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

Доли инвестиционных квот определены по итогам аукциона в Росрыболовстве. В частности, средства будут направлены на строительство пяти крупнотоннажных траулеров-процессоров длиной 105 метров и четырёх траулеров-процессоров длиной от 85 до 95 метров в Дальневосточном бассейне, а также ярусолова-процессора, длиной свыше 55 метров и четырёх заводов — в Северном бассейне.

Заводы, пояснили в ведомстве, будут специализироваться на переработке трески, пикши и других видов рыб.

Напомним, по итогам прошедших двух этапов кампаний по распределению долей инвестквот заключены 33 договора по строительству судов, из которых девяти — для Дальневосточного и 24 — для Северного рыбохозяйственного бассейна. Подписаны также 22 договора по созданию восьми рыбоперерабатывающих заводов на Севере и 14 — на Дальнем Востоке. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составил около 132 млрд рублей.

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