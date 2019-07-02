Москва, , 12:59 — REGNUM

Глобальные цены на нефть слабо отреагировали на заседание стран ОПЕК, поскольку сценарий по сокращению добычи был уже отыгран в ценах. В 2016 году страны ОПЕК заключили соглашение с Россией и другими производителями о прекращении двухлетнего спада цен на нефть, это было относительно простым делом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тогда картель объявил, что сокращает добычу, каждая страна согласилась на определенную квоту добычи, а мировые цены на нефть выросли примерно на $7 за баррель. За более чем двухгодовое сокращение добычи нефти, можно заметить, что постепенно это уже утрачивает свою силу и нет такого яркого эффекта на мировой нефтяной рынок.

Связано это в первую очередь с тем, что геополитические факторы играют куда более весомое значение. В частности, это касается США. В последнее время США активно начали манипулировать глобальным нефтяным рынком посредством применения инструмента в качестве давления на Иран, а также активным наращиванием добычи сланцевой нефти», — пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы поднять цены на нефть в районе $70 за баррель, необходимо было бы прийти к соглашению добычи в 1,6 млн баррелей в сутки. Это позволило бы компенсировать неопределенность в отношении США и Китая. А также позволило бы отразить возможные манипуляции со стороны США.

Тем не менее главная задача, которую преследовали страны ОПЕК+ по стабилизации глобального рынка нефти, была достигнута. Однако логичнее было бы договориться о пакте, как минимум на 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы создать некоторую подушку безопасности в плане нивелирования высокого роста волатильности.

«Учитывая, что важные события для мирового рынка нефти уже отыграны, в течение этой недели будут оказывать влияние на нефтяные цены публикуемые 2 июля вечером данные от Американского института нефти США, а также 3 июля — данные по запасам нефти.

2 июля цены на нефть будут находиться в диапазоне от $63,88 до $66,00 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI диапазон составит от $57,43 до $60,37 за баррель», — считает Гасанов.

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