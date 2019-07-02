Воронеж, , 12:55 — REGNUM

Долг Воронежской области перед бюджетом Российской Федерации за пять месяцев 2019 года снижен на 4,8 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам оперативного совещания, которое провел 1 июля губернатор Александр Гусев.

Как сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Игорь Понкратов, с начала года обеспечено погашение задолженности в консолидированный бюджет РФ в размере 4,8 млрд рублей. Это на 24% больше в сравнении с тем же периодом 2018 года.

В консолидированный бюджет Воронежской области за тот же период были взысканы задолженности на 1 млрд 696 млн рублей, в том числе по имущественным налогам физических лиц — 396,5 млн рублей. Задолженность физических лиц по имущественным налогам с начала года снижена на 413,2 млн рублей (17,1%) и составляет чуть более 2 млрд рублей.

По итогам 2018 года сумма совокупной задолженности региона перед бюджетной системой снижена на 4,7 млрд рублей, консолидированная задолженность области уменьшена на 1,1 млрд рублей.

Также Игорь Понкратов отметил, что наблюдается положительная динамика эффективности погашения задолженности в процедурах банкротства: если доля поступлений от банкротов на начало 2018 года в области составляла 10%, то на начало текущего года достигла 17%.