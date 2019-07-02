Прага, , 12:50 — REGNUM

Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний, которым аннулировали ранее выданные разрешения. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-службе Министерства транспорта республики.

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Отмечается, что ограничения на полёты сняты только до 7 июля. Именно до этого срока Минтранс РФ разрешил авиакомпании Czech Airlines осуществлять полёты в Россию.

«Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полётов обеих стран», — пояснили в ведомстве.

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В официальном заявлении минтранса подчёркивается, что чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но «должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков». В ведомстве также заверили, что обе стороны будут предпринимать активные действия для достижения соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля сразу три российских авиакомпании отменили или приостановили рейсы в Чехию. Этому предшествовало решение чешской стороны аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов. В Минтрансе РФ сочли подобные действия чешских авиавластей нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами.

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