Пермь, , 12:49 — REGNUM

Учёные Пермского университета совместно со специалистами компании «ОДК-Пермские моторы» планируют реализовать научно-производственный проект, в рамках которого искусственный интеллект будет участвовать в процессе изготовления деталей и узлов газотурбинных двигателей. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.

Векторы сотрудничества в рамках группы накануне определили ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей Попов.

Как пояснил профессор кафедры прикладной математики и информатики Пермского университета Леонид Ясницкий, использование нейросетей обеспечит экономию ресурсов при производстве турбинных лопаток, а также уменьшит количество бракованных изделий и позволит спрогнозировать возможные системные нагрузки.

На первом этапе участники проекты выполнят сбор большого объема статистических данных и параметров производственного процесса. Полученные сведения станут основой для обучения искусственного интеллекта, способного выявить закономерности и спрогнозировать ожидаемый результат и возможные последствия изменения отдельных параметров.

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