Сеул, , 12:43 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Hyundai Card подписали соглашение о сотрудничестве с международным бизнес-акселератором TechStars. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Цель данного соглашения — помочь отечественным стартапам выйти на мировой рынок.

Согласно подписанному соглашению, компании будут работать над продвижением компании Studio Black на мировой рынок.

Известно, что специалисты TechStars помогут южнокорейскому стартапу разработать стратегию выхода на мировой рынок, а Hyundai Card наладит необходимые связи с зарубежными компаниями — потенциальными партнерами Studio Black.

TechStars — бизнес-акселератор, стимулирующий рост и развитие стартапов с помощью специальных программ.