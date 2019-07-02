Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM

Екатеринбург и в данный момент имеет развитую инфраструктуру, которая нужна для проведения масштабных мероприятий. Но чтобы принять Универсиаду, предстоит ударно потрудиться, заявил 2 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Нужно построить новые спортивные объекты — в том числе и Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты. Нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта и так далее. К этой работе мы готовы», — отметил глава региона.

Он также добавил, что технологии, инфраструктура и логистика, созданные к Универсиаде, станут её главным наследием, будут служить людям, главным образом — детям и молодёжи. По его словам, жители Свердловской области очень этого ждут.

«Уверен, Универсиада в Екатеринбурге станет одной из самых ярких в истории международного студенческого движения», — добавил Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года стало известно о том, что Екатеринбург заявлен на проведение в 2023 году Всемирной летней Универсиады. Для России опыт проведения таких мероприятий не в новинку, ранее подобные состоялись в Казани и Красноярске.

Организаторы игр ранее посетили столицу Среднего Урала и остались ею довольны. А 2 июля в Неаполе было принято решение о том, что в 2023 году проводить эти масштабные игры именно здесь.

Отметим, что в том же году Екатеринбург исполнится 300 лет. Таким образом, Универсиада пройдёт в юбилейный для него год, что добавит праздника на улицы города.

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