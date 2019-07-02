Алма-Ата, Казахстан, , 12:33 — REGNUM

Вопрос перевода ТЭЦ-2 в Алма-Ате с угля на газ под личный контроль взял новый аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев. Об этом он заявил на встрече с руководителями неправительственных организаций (НПО), сообщает 2 июля агентство «Казинформ».

Глава Алма-Аты отметил несколько перспективных направлений сотрудничества между администрацией города и представителями НПО. Сагинтаев пообещал детально изучить вопрос перевода ТЭЦ-2 на газ и заявил, что в вопросе защиты окружающей среды важна поддержка НПО.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев опубликовал видеообращение к жителям города с призывом совместно решать все проблемы развития Алма-Аты. Для этой цели мэр зарегистрировал аккаунт в нескольких социальных сетях.

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