Сеул, , 12:22 — REGNUM

В первой половине 2019 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи составил $3,28 млрд, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, экспорт свежих продуктов увеличился на 4,6%, до $690 млн, однако экспорт переработанной продукции, в том числе сахара, сигарет и различных напитков, напротив, сократился на 1,3%, до $2,68 млрд.

Известно, что среди свежих продуктов, экспорт кимчи увеличился на 9,4%, женьшеня — на 2,2%, овощей — на 11,9%, мяса птицы — на 50,4%.

Однако, среди переработанной продукции, экспорт табачной продукции сократился на 6,9%, сахара — на 30,6%, различных напитков — на 0,1%.

Кроме того, экспорт сельскохозяйственной продукции в США увеличился на 9%, в Китай — на 7,2%, в Японию — на 2,8%, однако в Таиланд, напротив, сократился на 17,8%, в Индонезию — на 14,5%.

«Мы намерены и дальше способствовать продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки. Мы надеемся, что к концу года экспорт агропродовольственных товаров достигнет отметки в $7,7 млрд», — сообщили представители министерства.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.