Ярославль, 2 июля 2019, 12:19 — REGNUM
с 1 июля в Ярославле на 20% будет повышен оклад водителям трамваев и троллейбусов АО «Яргорэлектротранс». Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.
Поручение увеличить заработную плату руководству муниципального акционерного общества дал мэр города Владимир Волков. Сейчас по данным ИА REGNUM водители получают зарплату около 20−22 тыс рублей.
Заработная плата в «Яргорэлектротрансе» в последние годы традиционно была ниже, чем в другом муниципальном предприятии — «ПАТП-1», которое занимается автобусными перевозками. Сотрудники неоднократно обращались к руководству города с просьбой о повышении, но получало отказы.
Предприятие убыточно. Как сообщает официальный сайт мэрии, в 2016 году убытки составили 40 млн рублей, в 2017 году — 42 млн, а в 2019 году — 59 млн. При этом мэрия города уменьшала субсидию общественному транспорту.
Неясно, за счет каких средств произойдет увеличение заработной платы водителям. Мэрия обещает, что прибавку впоследствии получат и другие категории работников.
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