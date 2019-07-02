Москва, , 11:57 — REGNUM

Министерство обороны России и Уралвагонзавод подписали три государственных контракта на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А. В соответствии с соглашениями, машины будут приведены к виду Т-90М, что позволит увеличить их боевые возможности, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В церемонии подписания контрактов приняли участие руководитель департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Андрей Вернигора и заместитель гендиректора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов.

По словам Вернигоры, подписанию документов предшествовала большая работа, включающая анализ и уточнение гособоронзаказа с учётом текущих потребностей Вооруженных сил РФ

«Минобороны РФ подписало государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку вооружения, военной и специальной техники в интересах всех видов и родов Вооруженных сил», — отметил Андрей Вернигора.

Халитов, в свою очередь, отметил, что долгосрочные контракты обеспечат заводы загрузкой и позволят нарастить производственный и технологический потенциал.

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