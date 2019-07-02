Вашингтон, , 12:00 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung SDS заняла 12-е место в мире среди компаний, предоставляющих услуги в сфере IT-технологий. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей независимой консалтинговой компании по оценки бизнеса Brand Finance.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская компания занимает 12-е из 15 позиций в рейтинге мировых консалтинговых компаний. Известно, что первое место заняла американская компания Accenture, второе — американская компания IBM.

Среди компаний Азии, только японская компания NTT Data (9-е место) заняла более высокую позицию в рейтинге, чем южнокорейская Sumsung SDS.

Кроме того, американский финансово-экономический журнал Forbes выбрал Samsung SDS в качестве одной из 50 мировых компаний, работающих в блокчейн сфере.

По мнению американской компании по исследованию рынка Forrester Research, южнокорейская компания также входит в топ компаний, работающих в блокчейн сфере.

Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.