Киев, , 11:56 — REGNUM

После завершения выборов на Украине начнется рост тарифов на электроэнергию из-за либерализации рынка. Об этом 2 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«Рост тарифов будет. К этому надо готовиться, потому что либерализация рынка по определению предполагает рост тарифов. Все разговоры о том, что это никак не отразится на населении, на бытовых потребителях это — предвыборные обещания. Сам по себе либерализированный рынок предполагает достаточно высокую в наших условиях степень изменения цены в сторону повышения», — сказал Землянский.

Он призвал новое правительство повышать тарифы на электроэнергию медленно, до 15% в год, чтобы население могло оплачивать электроэнергию.

«Выборы пройдут, депутаты займут свои кресла, тогда можно начинать двигаться в заданном направлении, с точки зрения роста тарифов. Экономически и научно обоснованное повышение тарифов не должно превышать 15% в год. Это сопоставимо с уровнем инфляции. Если повторять ту же самую практику, что была с газом, все это приведет к крайне негативным последствиям. Рост тарифов в следующем году состоится. Думаю, хватит мозгов сделать так, чтобы он носил мягкий характер и не выбивал из игры половину населения, которое помимо газа перестанет платить за электроэнергию», — прогнозирует Землянский.

При этом он положительно отметил ограничение стоимости 1 кВт электроэнергии 1,6 грн.

«Самый главный вопрос: насколько государство, насколько новая власть в состоянии контролировать рост тарифов и не допускать ситуацию как это было четыре года с рынком газа. Цена на газ выросла фактически в 11 раз. Сейчас нам как большое достижение преподносят: «Смотрите, цена на газ снизилась на 8%». Мы понимаем, что это ни о чем, когда половина домохозяйств вынуждена получать субсидии. Растут неплатежи. Люди просто не в состоянии оплачивать те счета, которые приходят. Нужно, чтобы это не повторилось с рынком электроэнергии, потому что здесь последствия будут гораздо более печальными и для коммунального сектора, и для сферы энергетики», — добавил Землянский.

По его словам, вводить рынок электроэнергии нужно на фоне роста экономики, промышленного производства и роста уровня зарплат населения, чего не происходит с 2014 года.

«Хотя в целом сама идея ввода рынка электроэнергии достаточно хороша. Но для любого рынка необходимо экономическое обоснование, экономический базис, которого нет», — рассказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на Украине стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии». 30 июня состоялись первые торги на рынке. В ходе торгов реализовано 150 895,1 МВт-ч в Объединенные энергетические системы Украины и 9 435,9 МВт-ч в рамках «Острова Бурштынской ТЭС».

По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, на аукционах угольные электростанции подняли свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне тариф составлял 1,44 грн, а сейчас почти 2,3 грн.