Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM

Завод по прямому отжиму и переработке абрикосов планируют построить в Уйгурском районе Алма-Атинской области Казахстана. Об этом сообщили в акимате (администрации) области, передает 2 июля агентство InBusiness.

Отмечается, что для реализации проекта планируется высадить 153 тыс. саженцев в крестьянском хозяйстве «Хошалик» в Алма-Атинской области. Стоимость проекта оценивается в 405,4 млн тенге ($1,06 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава компании «АПХ Эко-культура» Александр Рудаков заявил, что планирует инвестировать $1 млрд в выращивание сельскохозяйственной продукции в Казахстане. В тепличных комплексах Туркестанской области планируется выращивать 200 тыс. тонн продукции для последующего экспорта в Россию.

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