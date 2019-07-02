Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM

В Ленинградской области в настоящее время насчитывается 52 объекта, строительство которых приостановлено более чем на полгода или законсервировано. В них вложено более 2,7 млрд рублей. Такие данные опубликовала 2 июля Счетная палата РФ, опираясь на сведения, предоставленные региональными властями.

Всего же объектов незавершенного строительства в Ленинградской области насчитывается 928, по этому показателю регион занимает первое место в СЗФО. Суммарно в эти объекты инвестировано более 25 млрд рублей, что также больше, чем в других регионах СЗФО.

Добавим, что в составленном властями Ленобласти региональном списке объектов, застройщики которых признаны банкротами, находится 20 объектов. Большинство из них находятся в конкурсном производстве или там введено внешнее управление. Еще по 28 объектам строительство приостановлено или продолжается со значительным нарушением первоначально установленного срока.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех 14-этажных домов в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. В них более 500 квартир, которые ранее не смог достроить обанкротившийся застройщик «СУ-155».

С начала 2019 года в Ленинградской области введены в эксплуатацию ранее проблемные ЖК «Созвездие» и несколько домов ЖК «Щегловская усадьба», а также объект компании «Мегаполис».

В 2018 году в Ленинградской области введено около 2,5 млн кв. м жилья. Регион входит в пятерку лидеров по стране по этому показателю и находится на первом месте в РФ по вводу жилья на одного жителя региона.

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