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Производитель програмного обеспечения для кибербезопасности, чешская компания Avast Plc объявила, что главный исполнительный директор Ондрей Влчек намерен на неопределенный срок отказаться от своей годовой зарплаты и премиальных, а вместо этого получать номинальную годовую зарплату в размере $1. Об этом 2 июля передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В компании, которая стала пионером в продвижении маркетинговой модели «freemium"(заключается в предложении воспользоваться доступом к некоторым или всем продуктам бесплатно, без какого бы то ни было ограничения по времени), сообщили, что Влчек будет получать ежегодные гранты, но пожертвует свой гонорар — $100 тыс. в год — на благотворительность.

Другие подробности пока не приводятся.