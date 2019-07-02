Москва, 2 июля 2019, 11:39 — REGNUM
В России проведут эксперимент по маркировке молочной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Согласно документу, эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдёт с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Цель эксперимента — противодействие незаконному ввозу, производству и обороту молочной продукции.
В эксперименте принимают участие производители «молочки», импортёры, организации оптовой, розничной торговли и сферы питания.
Подробнее: СМИ: Цифровую маркировку молочной продукции ЦРПТ интегрируют с «Меркурием»
Как сообщало ИА REGNUM, цифровую маркировку молочной продукции ЦРПТ интегрируют с системой «Меркурий».
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