История вопроса

Система маркировки и прослеживаемости товаров в России вводится с начала 2019 года, и к 2024 году должна охватывать все товары без исключения. Маркировка позволит отслеживать весь путь каждой единицы товара от производителя до конечного потребителя, и, таким образом, противодействовать незаконному обороту товаров.

По некоторым оценкам, в Российской Федерации до 30% всех товаров в обороте являются нелегальными и контрафактными. Особенно опасными являются поддельные лекарства и алкогольные напитки.

Каждой единице товара будет присвоен уникальный цифровой код (штрих-код), защищённый криптографией. Создаётся информационная система маркировки, в которой будут храниться все данные о товарах, и по ней можно будет проследить путь каждой единицы товара.

Координатором системы является Министерство промышленности и торговли, нормативно-правовое регулирование осуществляет Минфин РФ. Оператором системы распоряжением правительства назначено ООО «Оператор-ЦРПТ» — дочерняя компания «Центра развития перспективных технологий». Контроль за функционированием системы и её оператора осуществляет Минкомсвязь России.

Все торговые предприятия должны использовать специальное оборудование для работы с маркировкой и вводить электронный документооборот, что вынуждает их нести дополнительные расходы. Также недовольство вызывает невозможность применения упрощённой системы налогообложения при торговле маркированными товарами.

