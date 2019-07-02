Москва, , 11:31 — REGNUM

Законопроект о досудебном урегулировании споров по вопросам соцстрахования от несчастных случаев правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Речь идет о рассмотрении жалоб в случае несогласия или отказа в назначении соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Сегодня застрахованные граждане или те из них, кто имеет право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в спорных ситуациях должны обращаться сразу в суд, а не в Фонд социального страхования (ФСС). Закон не предоставляет возможности фонду урегулировать самостоятельно, в досудебном порядке.

В связи с этим, правительство предлагает изменить правила и обязать граждан и ФСС решать эти вопросы во внесудебном порядке. Нововведение позволит снизить нагрузку на суды, а также сократит сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, отмечают авторы инициативы. Кроме того, уверены они, принятие закона создаст упрощенную систему рассмотрения жалоб ФСС.