Ставрополь, , 11:26 — REGNUM

В Северо-Кавказском федеральном округе отмечается положительная динамика по сокращению количества объектов незавершенного строительства (ОНС). После проверки Счетной палаты, проведенной в 2018 году, был составлен комплексный план по снижению объемов долгостроя на территории субъектов округа, в котором в том числе были определены механизмы вовлечения объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот.

Так, если в сентябре 2018 года, по данным Счетной палаты, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа находилось в недостроенном состоянии более 4000 объектов на сумму более 160,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета на возведение 1531 объектов было выделено 88,3 млрд рублей, то в настоящее время всего в Северо-Кавказском федеральном округе их насчитывается 3467.

Из них 627 законсервировали более чем на полгода. Общая сумма, на которую имеется долгостроев в округе, превысила 132 млрд рублей. И это без учета сведений по Дагестану и Карачаево-Черкесии, напротив которых в таблице, предоставленной СП РФ, указано, что они не предоставили данных.

Наибольший объем вложений в объекты незавершенного строительства по СКФО в настоящее время имеет Ингушетия — 19,2 млрд рублей. Данные по остальным субъектам следующие: Кабардино-Балкария — 11,9, Чечня — 15,3, Северная Осетия — 17,25, Ставропольский край — 17,28 млрд рублей. Дагестан и Карачаево-Черкесия данных не предоставили.

Самое большое количество объектов незавершенного строительства насчитывается в Ставропольском крае — 638, при этом строительство 39 из них них приостановлено более чем на полгода или законсервировано. В Ингушетии незавершенными числятся 194 объекта (из них более чем на полгода — 17), в Кабардино-Балкарии — 251 (19), Северной Осетии — 498 (31), Чечне — 188 (20).

После критики Счетной палаты власти субъектов предприняли меры для исправления ситуации. Так, в Дагестане, который был лидером по количеству ОНС в СКФО с показателем 1343 объекта (33,3% общего количества на территории федерального округа), заявили, что в 2019 году будет возобновлено строительство 60 объектов, в том числе и 37 замороженных на срок более пяти лет.

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В Ингушетии по итогам проверки СП были уволены министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, министр земельных и имущественных отношений и также министр сельского хозяйства, сообщили ИА REGNUM в СП. Была проведена инвентаризация всех 230 объектов ОНС. Переданы на баланс 79 объектов, в том числе социального назначения, общей стоимостью 14,8 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем «незавершенки» в регионе уменьшился почти на 30%.

Заметное снижение объемов и количества ОНС произошло в Чечне. За 2018 год количество объектов незавершенного строительства в республике уменьшилось с 827 до 188, а объем ОНС — до 15,4 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата опубликовала 2 июля отчет, согласно которому в России в настоящее время насчитывается 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства. При этом 58 тыс. незаконченных строек на сумму 2,9 трлн рублей относятся к ведению региональных властей. Больше всего долгостроев в Подмосковье (на 79,73 млрд рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (на 70,2 млрд рублей).

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