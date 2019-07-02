Джакарта, , 11:29 — REGNUM

Всемирный банк отметил, что объем экспорта индонезийских товаров «варьируется», например, объем экспорта сырой нефти, газа и каучука зафиксировал снижение, в то время как экспорт угля, пальмового масла и цветных металлов вырос, сообщает Antaranews.

«Объем экспорта угля, пальмового масла и металлов увеличился, но не смог компенсировать снижение цен», — заявил главный экономист Всемирного банка в Индонезии Фредерико Хиль Сандер.

По его словам, экспорт нефти и газа сократился на 70,7% и 13,8% соответственно во втором квартале 2019 года. Спад экспорта этих категорий товаров почти удвоился по сравнению с сокращением, зарегистрированным в предыдущем квартале.

Кроме того, Фредерико Хиль Сандер заявил, что экспорт угля в первом квартале 2019 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналогичным образом, объем экспорта пальмового масла вырос на 9,8% благодаря высокому спросу на биодизель из Китая и Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Индонезии объявил, что инфляция в стране к концу 2019 года будет низкой в диапазоне от 3,1 до 3,2%.

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