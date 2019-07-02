Майкоп, , 11:03 — REGNUM

Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея направил обращения в адрес председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко и председателя Госдумы ФС РФ Вячеслава Володина с просьбой поддержать позицию депутатов Адыгеи по сохранению статуса самостоятельного территориального органа Следственного комитета РФ на территории Республики Адыгея. Информация об этом размещена на сайте Госсовета РА.

Депутаты Госсовета Адыгеи отмечают признаки подготовительного процесса к объединению Следственных управлений Следственного комитета по Республике Адыгея и по соседнему Краснодарскому краю.

«Республика Адыгея благодаря стабильной внутриполитической ситуации является динамично развивающимся регионом, растет ее инвестиционная привлекательность, увеличился объем собственных доходов республиканского бюджета Республики Адыгея. В структуре правоохранительных органов следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея является важным звеном обеспечения правопорядка на территории Республики Адыгея. Вместе с тем имеются предпосылки, свидетельствующие о возможном объединении СУ СК РФ по Республике Адыгея и СУ СК РФ по Краснодарскому краю в единый самостоятельный следственный орган по Краснодарскому краю и Республике Адыгея», — говорится в документе.

«Выхолащивание федеральных структур на территории Республики Адыгея ассоциируется у населения с изменением конституционно-правового статуса республики и объединением ее с Краснодарским краем, что вызывает обеспокоенность», — говорится в обращении.

Депутаты также считают, что такое объединение может привести к снижению эффективности борьбы с преступностью на территории Адыгеи.