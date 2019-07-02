2 июля 2019 | Время чтения 11 мин

Дмитрий Мазепин будет вынужден выплатить огромную компенсацию. Но это не идет ни в какое сравнение с международным репутационным ущербом стране. Но на фоне крайне негативного внешнеполитического давления на Россию этот прецедент нанесёт удар по политической и инвестиционной репутации РФ.

Роман Газенко, , 11:03 — REGNUM

Российское деловое сообщество на протяжении десятилетия наблюдает за процессом захвата химического гиганта «Тольяттиазот», осуществляемого принадлежащей олигарху Дмитрию Мазепину группой «Уралхим». Мазепин, гражданин Латвии, при кредитной поддержке ведущих российских банков, планомерно захватывает и доводит до банкротства «лакомые» активы отечественного химпрома. За ним тянется токсичный шлейф экономического, социального и экологического ущерба, по определению измеряемого в отнюдь не денежном эквиваленте. ИА REGNUM подробно освещало этот драматический процесс. Сейчас он входит в новую фазу.

В январе Высокий суд Ирландии вынес обвинительное решение по иску трёх компаний, владеющих совокупно 70 процентами акций ТоАЗ, против 11 ответчиков, в том числе — персонально Дмитрия Мазепина, ОКХ «Уралхим». Они признаны виновными в создании преступного сообщества и нанесении ущерба «Тольяттиазоту» путём рейдерского захвата.

27 июня «Тольяттиазот» добился в Высоком суде Ирландии очередного решения в свою пользу. Оно обязывает «Уралхим», до завершения рассмотрения дела, не осуществлять самому и никаким образом не способствовать действиям, которые могут повлечь за собой обращение взыскания на акции «Тольяттиазот». Судья Дэвид Барнивиль удовлетворил иск в отношении ответчика Евгения Седыкина. Он обязан возместить ущерб за возбуждение неправомерных судебных разбирательств и организацию преступной группы с целью мошенничества в отношении ТоАЗ. Соответствующее решение вынесено в отношении входящей в преступное сообщество офшорной компании Belport Ltd, аффилированной с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина. Активы Седыкина и офшорного кошелька Мазепина на сумму 78 миллионов долларов заморожены.

ИА REGNUM сообщал, что Евгений Седыкин, миноритарий ТоАЗа с 0,00019 процентами акций, также был осуждён в России по приговору Красноглинского суда и избежал четырёхлетнего заключения только в силу своего почтенного возраста (73 года). Странное решение. Седыкину его возраст не помешал развить бурную деятельность по организации рейдерского захвата «Тольттиазота» в интересах Дмитрия Мазепина. Следствие установило, что этот пенсионер в ноябре 2015 года провел ряд фиктивных собраний акционеров ТоАЗа, на основании решений которых были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении нового состава руководства предприятия. Члены фиктивного совета директоров обратились с требованием к «Тольяттиазоту» о выплате им вознаграждения в размере 10 процентов от чистой прибыли. Кроме того, Седыкин признан виновным в покушении на мошенничество. Он попытался присвоить 6 миллиардов рублей и акции других собственников ТоАЗа.

Сейчас этот избежавший лишения свободы престарелый уголовник является ключевым потерпевшим по иску миноритарных акционеров к «Тольяттиазоту» и продолжает бодро участвовать в судебном преследовании бывших владельцев предприятия, организованном Дмитрием Мазепиным. Этим странности российской фемиды, откровенно лоббирующей интересы рейдеров, не ограничиваются.

Уголовное дело в отношении Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви, бывшего помощника гендиректора завода Александра Макарова и целого ряда бывших топ-менеджеров предприятия рассматривается в Комсомольском районном суде Тольятти с 2012 года. Бывшим владельцам и руководителям «Тольяттиазота» вменялся в вину ущерб в присвоении выручки от продажи продукции за рубеж по заниженной цене, что, по версии обвинения, нанесло ущерб акционерам предприятия. Обвиняемые были заочно арестованы и вынуждены скрываться за границей. Примечательно, что объем якобы похищенной таким образом продукции равен количеству всего товара, который предприятие выпустило за четыре года.

Факты свидетельствовали об обратном. Выручка в полном объёме была получена предприятием, с неё были уплачены налоги, направлены средства на дальнейшее развитие производства. «Тольяттиазот» уже многие годы входит в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области, которые формируют более четверти областного бюджета региона. Предприятие также обеспечивает значительный объем поступлений в бюджет г. о. Тольятти, являясь одним из градообразующих.

В 2012—2017 гг. ТоАЗ перечислил 27,9 млрд руб. в виде налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней, в том числе более 20,6 млрд руб. в региональные и местные бюджеты.

Предприятие ведет активную благотворительную деятельность в регионе. ПАО «ТоАЗ» поддерживает Тольяттинскую филармонию и Тольяттинский краеведческий музей, организовало стипендиальную программу «Импульс» для молодых музыкантов. «Тольяттиазот» оказывает финансовую поддержку медицинским учреждениям, детям-инвалидам и оставшимся без попечения родителей, ветеранам и выделяет гранты семьям-усыновителям детей-инвалидов из Самарской области. Суд предпочёл не заметить явного противоречия между последовательной бескорыстной социально-ответственной деятельностью руководства предприятия и обвинением в утаивании от акционеров средств экспортной выручки.

Помимо этого, решение суда, якобы вставшего на защиту акционеров прямо противоречило их интересам: операции по акциям ТоАЗа были заморожены.

Независимые эксперты опровергли данные официальной тарифной экспертизы. Руководитель Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» Алексей Каминский подтвердил наличие в экспертизе нарушений основных методик. Эти выводы поддержал заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета НИУ ВШЭ Александр Сергеев. Всего, по словам адвокатов, в ходе экспертизы по установлению ущерба специалисты допустили 70 ошибок. Адвокат Александр Гофштейн в интервью «Независимой газете» утверждает:

«Вся экспертиза построена на сравнении продажной цены аммиака с рыночной ценой не на момент поставки, а на момент, указанный в ГТД (грузовой таможенной декларации) в штампе «выпуск разрешен» — то есть с ценой, которая была актуальна четыре месяца спустя, — рассказал защитник на специальной встрече с журналистами во вторник. — Эксперты сравнивали несопоставимые величины, например цену продукции, проданной в июне, с декабрьской рыночной ценой. Если бы метод подсчета был правильным — этих гигантских цифр не было бы и самого дела не было бы».

Однако эти данные судом были проигнорированы. Зато все годы следствие пытается оперировать показаниями ключевого свидетеля уголовника Евгения Седыкина, признанного рейдером и российским, и теперь ирландским судом. По факту, самарское «правосудие» откровенно отстаивает интересы Дмитрия Мазепина, гражданина Латвии, замешанного в финансировании тамошних профашистских партий и вложившего «нажитое непосильным трудом» в покупку ведущего латвийского футбольного клуба. Точнее — в приобретение статуса добропорядочного гражданина страны ЕС и НАТО. А также — в строительство в Латвии логистических мощностей для транзита химической продукции, что входит в явное противоречие со стратегией руководства России, направленной на создание независимой транспортно-логистической экспортной балтийской инфраструктуры.

Адвокатам удалось установить, что электронная текстовая заготовка проекта обвинительного заключения была составлена на компьютере «Уралхима». Защита попросила вызвать ответственного за это следователя на допрос, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

По совокупности признаков процесс носит заказной характер, что позволяет привлечь внимание федеральных правоохранительных органов к выяснению вопроса о возможном коррупционном сговоре с целью правового обеспечения рейдерского захвата «Тольяттиазота». При этом следует учитывать, что ТоАЗ занимает 10-процентную нишу в мировом рынке аммиака и карбамида — ключевой основы производства удобрений и широкой линейки химической продукции.

Коллектив «Тольяттиазот» 23 мая обратился с письмом главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву:

«ПАО «Тольяттиазот» преднамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия.

Уголовное дело против руководителей ПАО «Тольяттиазот» инициировано по заявлению миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» — АО «ОХК Уралхим» и Седыкина Е. Я., и, на наш взгляд, может являться частью спланированной недружественной акции, которая длится более 10 лет. Все это время мы работаем в условиях постоянного давления на предприятие и его сотрудников, дезинформации о нашей работе и о состоянии предприятия в «желтой» прессе, налетов на предприятие вооруженных сотрудников ОМОН.

Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей», — указано в обращении.

1 июля в Тольятти прошла добровольная санкционированная акция работников ТоАЗ в поддержку предприятия против попытки его рейдерского захвата «Уралхимом». Это знак встревоженности коллектива ТОАЗ за свое будущее и будущее градообразующего предприятия.

Эти опасения не беспочвенны. Для оказания давления на сторону защиты в рамках основного судебного спора «ТОАЗ VS Уралхим» инициаторы процесса создают параллельные «судебные линии» и фактически берут в «заложники» носителей конфиденциальной финансовой информации из числа топ-менеджеров «Тольяттиазот». Это — известная практика рейдерского захвата предприятий во времена правового беззакония «лихих 90-х».

В апреле на выходе с судебного заседания был задержан представитель компании-ответчика Florento гражданин Германии Александр Брексендорф. Эти действия сотрудников МВД были объяснены «проведением мероприятий по установлению местонахождения граждан других стран и их трудовой активности в России». Также сотрудниками ФМС и МВД был задержан ещё один иностранный подданный, способный дать объективные показания в суде, гражданин Греции Маркелл Кремер. Он является представителем компании-ответчика Farodot Consulting Ltd. Кремер ходатайствовал о переносе заседания, чтобы иметь возможность ознакомиться с делом. В этой просьбе ему было отказано. Кремера признали виновным в нарушении визового режима РФ — пересечении границы по туристической визе, а не деловой.

31 мая решением Басманного суда Москвы был арестовал председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов. По версии следствия, под контролем Попова через этот головной банк «Тольяттиазота» якобы осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов ТоАза.

Уголовное дело в отношении руководителя Тольяттихимбанка было возбуждено 16 мая 2019 года. При этом, начиная с 2014 года, Попов исправно являлся на допросы в качестве свидетеля.

Очевидно, понимая несостоятельность обвинения по текущему делу, 3 июня 2019 года Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывших руководителей ПАО ТоАЗ Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева и других топ-менеджеров. Теперь им вменяется обвинение по тяжкой ч. 3 статьи 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества (ОПС) и участие в нем», а также несколько эпизодов мошенничества и неуплата налогов. Это чревато приговором к 20 годам лишения свободы.

Возможно, именно этот поворот в деле «Толяттиазота» имел в виду президент РФ Владимир Путин, высказывая в ходе «прямой линии — 2019» мнение о необходимости либерализации статьи 210 УК РФ. По мнению главы государства, в практике её применения по экономическим преступлениям есть серьезные недостатки:

«Нужно работать на экспертном уровне, Правовое управление и Администрация президента должны этим заняться, в Думе должны подумать об этом… На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт, с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон», — заявил Владимир Путин.

23 июня депутат ГД РФ Рифат Шайхутдинов внёс в Думу законопроект о выводе правонарушений в области бизнеса из-под ст. 210 УК РФ.

«Сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в ее совершении в отношении данной категорий лиц», — говорится в пояснительной записке к документу. Автор инициативы предложил запретить дополнительную квалификацию по этой статье действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства и экономики.

В пояснительной записке говорится, что проект направлен на формирование «благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата», на сокращение «рисков ведения предпринимательской деятельности» и создание «дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования».

Таким образом, в деле «Тольяттиазота» возникает коллизия между позицией президента и действиями правоохранителей с признаками содействия рейдерскому захвату флагманского предприятия отечественного химпрома. Помимо предсказуемых экономических и социальных издержек таких методов в стиле «лихих 90-х» есть ещё одна крайне негативная сторона этого процесса: удар по внутри‑ и внешнеполитической репутации России и её лидера. Судьи в соответствии с Конституцией РФ лично назначаются Указами президента. И их действия автоматически воспринимаются населением и деловым сообществом как реализация его политики. Значит, обвинительное заключение по делу ТоАза будет воспринято как знак открытой дороги к серийным рейдерским захватам прибыльных активов.

Высокий суд Ирландии планирует приступить к рассмотрению иска в отношении ещё одной подконтрольной Дмитрию Мазепину компании — EurotoazLtd. И здесь предсказуемо присуждение очередной суммы компенсации ТоАЗу. Фигурирующая в иске сумма акций, которые пытались присвоить рейдеры, составляет 2 млрд долларов, стоимость самого предприятия — 3 млрд. Если суду удастся доказать связь EurotoazLtd и осуждённого рейдера Евгения Садыкина с «Уралхимом», Дмитрий Мазепин будет вынужден выплатить огромную компенсацию. Но это не идет ни в какое сравнение с международным репутационным ущербом стране. Но на фоне крайне негативного внешнеполитического давления на Россию этот прецедент нанесёт удар по политической и инвестиционной репутации РФ.