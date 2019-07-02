Псков, , 11:00 — REGNUM

На начало 2019 года в Псковской области насчитывался 81 объект незавершённого строительства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные приводит сегодня, 2 июля, Счётная палата РФ.

По данным ведомства, объём вложений в недострои региона составил более 3,7 млрд рублей. При этом пять строек заморожены или приостановлены более чем на полгода — их стоимость составляет около 209,5 млн рублей.

Всего в России на начало 2019 года, по данным Счётной палаты РФ, насчитывалось 62,6 тыс. незаконченных строек, в которые было вложено более 4 трлн рублей бюджетных средств. Это детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. Счётная палата готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.